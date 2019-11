El tall de trànsit a la frontera impulsat pel Tsunami Democràtic ja comença a tenir efectes a la Jonquera. Tot i que de moment l'N-II està neta i s'hi pot circular, poc després del peatge troncal de l'AP-7 en sentit nord hi ha cotxes atrapats.

En Sergio Navas, un camioner que anava al Voló a carregar àcid làctic, s'ha trobat amb el col·lapse. Des del Voló, havia de tornar cap a Barcelona. Però ara el seu camió es troba al mig d'aquesta zona del tall.

"Crec que aquesta no és la manera de protestar; ells que tallin el que vulguin, però no l'autopista, per què on queden els nostres drets?", s'ha preguntat. I ha afegit, en referència als manifestants: "Tinc ganes de fondre'ls-hi els timpans amb el clàxon del camió perquè no vulguin ni baixar del cotxe".

Entre mig dels qui estan atrapats hi ha un veí de Sabadell, en Dorian Nicolás, que amb un amic marxava amb autocaravana de vacances. Van fins a Salses. "Ens hem trobat aquí al mig; tinc l'aplicació del Tsunami, però no he vist que hi hagués res en aquesta zona", ha dit.