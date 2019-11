Tsunami: «O l'Estat entén que 'sit and talk' és la via per resoldre el conflicte o el seu aïllament serà cada cop més gran»

Tsunami Democràtic demana a la comunitat internacional que faci entendre a l'estat espanyol que "l'únic camí" és asseure's a parlar sobre "autodeterminació, drets fonamentals i llibertat de presos, exiliats i represaliats". "O l'Estat entén que 'sit and talk' és la via democràtica per a la resolució del conflicte o el seu aïllament serà cada cop més gran", afirmen en un comunicat difós per les xarxes. Pel moviment, el tall fronterer significa un "nou paradigma" que posa sobre la taula una "nova modalitat de desobediència civil pacífica". Per això, proposa canviar "el cos pel vehicle" en la línia de les protestes dels taxistes, que van acabar sense "cap conseqüència ni penal ni administrativa".

Segons el moviment Tsunami Democràtic, l'Estat "ha deixat clar" que si la població posa el seu cos per defensar els seus drets aquest "respondrà amb violència policial directa contra les persones". "En l'acció a l'aeroport del Prat va quedar més que palès", recull en el text. Per això, el moviment proposa canviar "el cos pel vehicle" i ser "massius, efectius i precisos", exercint "drets" i desactivant la "repressió violenta".

Aquest proposa "tres dies de protesta coordinada" que es pot "ampliar i refermar" utilitzant "complementàriament" l'aplicació per a mòbils i també les xarxes socials, eines que estats i grans corporacions fan servir per "controlar la població". "En lloc de repressió i control, alliberament i obertura de possibilitats futures", precisen.

Per això, Tsunami Democràtic recomana dur roba d'abric, estris d'higiene personal, bateries externes pel mòbil, sac de dormir, queviures i l'actitud tenaçment noviolenta que afirma que ha caracteritzat la mobilització en favor de l'autodeterminació. Finalment, avança que un cop assolit l'objectiu es donarà per finalitzada.