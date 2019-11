Comença el desallotjament del tall de Tsunami Democràtic a la frontera

La policia ha començat a desallotjar els manifestants del tall de Tsunami Democràtic a l'autopista, s'ha iniciat pels volts de les vuit del matí.



Tsunami Democràtic avisa que pot durar hores si volen desbloquejar la via.





Tsunami Repressiu al Pertús ara mateix: gendarmes desallotgen manifestants a la frontera entre els estats francès i espanyol.

Comença el desallotjament, es preveu que duri hores, TOTHOM A LA JONQUERA!

?? La policia francesa comença a desallotjar els manifestants a la Jonquera.



La policia francesa comença a desallotjar els manifestants a la Jonquera.

El desallotjament està coordinat entre la Policia Nationale i els Mossos d'Esquadra Cal recordar que centenars de manifestants convocats per Tsunami Democràtic han passat la nit d'aquest dilluns a l'AP-7 a la frontera amb França entre la Jonquera i la localitat francesa del Pertús, on s'ha fet de dia al voltant de les 7 hores d'aquest dimarts.La majoria d'ells hanen tendes, cotxes, autocaravanes, encara que algun d'ells ha dormit a la intempèrie, i s'han encès algunes fogueres per escalfar-se.Els antiavalots de la Gendarmerie estan desplegats a l'extrem nord de la protesta a l'A-9 francesa, que és la continuació de la carretera AP-7 que uneix França amb Espanya.Els Mossos d'Esquadra s'han col·locat a l'altre extrem del tall de la via i ja hi ha policia a les dues bandes de l'autopista.