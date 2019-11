Comencen a retirar objectes que bloquegen la carretera

Mentres els Mossos d'Esquadra i la gendarmeria francesa pressiona els manifestants per agrupar-los en un únic punt, responsables de manteniment comencen a retirar elements de l'autopista.

Les grues ja treballen per retirar els vehicles que bloquegen la frontera.

Els agents no permeten als manifestants moure's de la zona que controlen. Alguns dels concentrats intenta sortir del cordó per enfilar per la muntanya propera o anar a buscar el cotxe però els agents ho impedeixen.



Una persona ha estat retinguda pels agents.

Mentrestant, els de manteniment van retirant part dels materials que ocupen la carretera.