Els Mossos d'Esquadra donen una hora als manifestants perquè retirin els cotxes de la frontera en sentit nord

Els Mossos d'Esquadra han donat una hora als manifestants que es concentren a La Jonquera tallant la frontera amb França perquè retirin els cotxes en sentit nord. Si no, actuarà la grua per apartar-los, amb la corresponent multa. La policia catalana intenta dialogar amb els concentrats convocats pel Tsunami Democràtic. Hi ha antiavalots i agents de la Guàrdia Civil preparats per si calgués actuar. Els antiavalots han format un cordó. Els manifestants reforcen barricades amb tot el que troben, com ara troncs, i fins i tot han tombat un arbre. A l'altra banda de la frontera, la policia francesa carrega contra concentrats i els empenta cap al punt fronterer, on hi ha l'escenari.