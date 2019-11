Toc d'atenció del síndic de greuges a l'Ajuntament de Figueres

El síndic de greuges de Catalunya ha fet un toc d'atenció a l'Ajuntament de Figueres per no contestar diversos requeriments. Tècnics del defensor del poble i el vicealcalde, Pere Casellas, es van citar ahir a Barcelona, instats per aquests primers, davant la inacció del consistori en demandes fetes per la Sindicatura.

El vicealcalde , que es va reunir ahir amb un tècnic del síndic, va concretar que es tracta de requeriments pendents que va fer arribar la sindicatura a l'Ajuntament entre el gener i el març del 2019 i que l'anterior govern municipal del PDeCAT no havia respost. Es tracta de demandes fetes al síndic per veïns de la zona del Turó Baix-Parc Sol i també de queixes de treballadors municipals en el marc d'un cas laboral que afecta la Guàrdia Urbana, segons ha detallat Casellas.

Els dos casos es remunten al 2018 però el síndíc va enviar els requeriments a l'Ajuntament a principis del 2019 sol·licitant més informació al respecte.

En el cas dels veïns del Parc Sol, entre les queixes hi havia mesures relacionades amb la mobilitat: la reclamada zona verda i aparcament de minusvàlids.

El síndic va reclamar a l'Ajuntament en el primer trimestre de l'any que se'ls informés de la resposta que s'havia donat als veïns, però el defensor del poble encara no ha rebut resposta al requeriment.

«Hem estat requerits a l'oficina del síndic perquè l'anterior govern no contestava les demandes de la sindicatura», assegurava el regidor. Per Casellas, això demostra que «l'anterior mandat va ser lamentable en termes de gestió».

La reunió va servir segons el vicealcalde per «posar ordre» als «desgavells» de l'anterior govern. La trobada es va tancar amb el compromís per part de l'Ajuntament de Figueres de contestar d'«immediat» les peticions del defensor del poble.

Es tracta de demandes que els ciutadans van fer arribar al síndic de greuges i que aquest va trametre a l'Ajuntament, però que fins ara s'han quedat en un calaix. La sindicatura recull demandes ciutadanes referents a l'actuació de l'administració pública i les empreses privades que presten serveis de llum, aigua i gas.