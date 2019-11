Tsunami Democràtic bloqueja l'N-II a la Jonquera amb talls intermitents

Tsunami Democràtic ha fet una nova crida a mobilitzar-se i bloquejar una altra via de trànsit de la Jonquera: l'N-II. La zona de l'autopista s'ha anat buidant amb els primers desallotjaments per part dels cossos policials i els manifestants s'han desplaçat a l'N-II, via paral·lela a l'AP-7.



A l'N-II, el moviment realitza talls intermitents. Quan s'apropen els cossos policials, es dispersen i marxen cap a un altre punt per tallar uns metres més enllà. Col·loquen troncs, contenidors i tot tipus d'objectes que després els policies han de retirar.



Segons el Servei Català de Trànsit, l'N-II està tallada en quinze quilòmetres, entre Llers i la Jonquera en els dos sentits.



Després d'una convocatòria per part de la plataforma al pavelló de la Jonquera, els manifestants han aprofitat per dinar sense deixar de banda el tall de l'N-II.



De l'AP-7, a l'N-II

Échauffourées entre manifestants et employés de la cafétéria de l'Hyper Escudero @lindependant pic.twitter.com/DJTISExWdu — LIndep_EnRégion (@LIndep_EnRegion) November 12, 2019

??Un altre punt tallat per obres just al costat de La Caixa del poble de la Jonquera. Disculpin les molèsties. #TothomALaJonquera??



??Organitza't i informa't al nostre canal de Telegram: https://t.co/7WKaQOG7jK ????pic.twitter.com/9SaZzVmEQ0 — La Forja - Jovent Revolucionari (@LaForja_Jovent) November 12, 2019

Guardia ciivil baixant cap a la jonquera ciutat pic.twitter.com/fWabPBcyDl — Marc (@BcnCatEu) November 12, 2019

La Jonquera colapsada. Em sortit de Ap7 i be water, hem colapsat la nacional #TsunamicDemocratic #laforcadelagent pic.twitter.com/Xr0yBAAm2y — FLarrauri Pi (@larrauri_pi) November 12, 2019

Els convocats s'han situat inicialment a la via al seu pas per la població, però la policia els ha anat arraconant d'aquest punt. Han optat per continuar caminant, un centenar de persones, i improvisar una barricada amb carrets de la compra i contenidors a la nacional, just a l'altura d'un dels supermercats Escudero i l'Hotel Nacional.Aquí s'ha produït un petit enfrontament verbal entre persones de l'establiment hoteler que han sortit al carrer a recriminar l'acció.El punt on s'ha intentat tallar la carretera se situa abans de l'antiga zona aduanera.Mentre continuen pressionats per les policies a la frontera, la plataforma ha llançat la nova crida en un altre tall.#OcupemLaJonquera tots juts! demana Tsunami Democràtic.La policia ha començat a desplaçar-se cap a la nova carretera.A la zona hi ha també la Guàrdia Civil i la Policia Nacional.La nova concentració ha generat les primeres retencions en aquesta carretera que està tallada en els dos sentits.Segons el Servei Català de Trànsit, sentit França hi ha més de vuit quilòmetres de retencions, entre els quilòmetres 760,00 i 751,50, esde l'altura de Llers.A l'autopista es manté el desviament per la sortida 4 i estacionament de camions.