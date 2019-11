Tsunami Democràtic abandona l'AP-7 i talla l'N-II a la Jonquera

Tsunami Democràtic ha fet una nova crida a mobilitzar-se i fer-ho ocupant una altre punt de les carreteres de la Jonquera. La zona fronterera s'ha anat buidant mentre es concentraven a l'N-II. S'ha intentat fer un segon tall però els manifetants estan pressionats per la policia. La plataforma ha convocat a tothom a la una del migdia al pavelló de la Jonquera. Segons el Servei Català de Trànsit hi ha diversos talls a l'N-II.



Els convocats s'han situat inicialment a la via al seu pas per la població, però la policia els ha anat arraconant d'aquest punt. Han optat per continuar caminant, un centenar de persones, i improvisar una barricada amb carrets de la compra i contenidors a la nacional, just a l'altura d'un dels supermercats Escudero i l'Hotel Nacional.





Échauffourées entre manifestants et employés de la cafétéria de l'Hyper Escudero @lindependant pic.twitter.com/DJTISExWdu — LIndep_EnRégion (@LIndep_EnRegion) November 12, 2019

??Un altre punt tallat per obres just al costat de La Caixa del poble de la Jonquera. Disculpin les molèsties. #TothomALaJonquera??



??Organitza't i informa't al nostre canal de Telegram: https://t.co/7WKaQOG7jK ????pic.twitter.com/9SaZzVmEQ0 — La Forja - Jovent Revolucionari (@LaForja_Jovent) November 12, 2019

Guardia ciivil baixant cap a la jonquera ciutat pic.twitter.com/fWabPBcyDl — Marc (@BcnCatEu) November 12, 2019

La Jonquera colapsada. Em sortit de Ap7 i be water, hem colapsat la nacional #TsunamicDemocratic #laforcadelagent pic.twitter.com/Xr0yBAAm2y — FLarrauri Pi (@larrauri_pi) November 12, 2019

Aquí s'ha produït un petit enfrontament verbal entre persones de l'establiment hoteler que han sortit al carrer a recriminar l'acció.El punt on s'ha intentat tallar la carretera se situa abans de l'antiga zona aduanera.Mentre continuen pressionats per les policies a la frontera, la plataforma ha llançat la nova crida en un tall que està previst creuant la Jonquera entre les carreteres N-II i AP-7.#OcupemLaJonquera tots juts! demana Tsunami Democràtic.La policia ha començat a desplaçar-se cap a la nova carretera.A la zona hi ha també la Guàrdia Civil i la Policia Nacional.La nova concentració està començant a generar les primeres retencions en aquesta carretera que està tallada en els dos sentits en mig quilòmetre a la Jonquera.Segons el Servei Català de Trànsit, sentit França hi ha més de vuit quilòmetres de retencions, entre els quilòmetres 760,00 i 751,50, esde l'altura de Llers.A l'autopista es manté el desviament per la sortida 4 i estacionament de camions.