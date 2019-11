Condemnen l'Ajuntament de Roses a pagar 46.000 ? a un veí per danys morals

L'Ajuntament de Roses ha estat condemnat per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) a pagar una indemnització de 46.000 euros a un propietari de la població per danys morals ocasionats per una decisió urbanística. Es va permetre construir un mur i posteriorment es va dictar que havia d'anar a terra. La sentència obliga justament a restituir la legalitat i enderrocar el mur però a indemnitzar per danys morals. A l'alcaldessa se li imposa una sanció de 750 euros per no ser prou diligent. S'ha recorregut.

El litigi judicial es remunta al 23 de juny de 2011. Segons la sentència de la secció tercera del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de data 22 de juliol de 2019, s'ha d'indemnitzar a raó de 500 euros mensuals des que es va formular la denúncia fins a la sentència.

Segons l'expedient municipal, això suposa 46.000 euros per al pagament dels quals ja es va aprovar al darrer ple municipal una modificació de crèdit.

Segons explica l'alcaldessa, Montse Mindan, es va fer una primera interpretació del que demanava la llicència per la construcció del mur i després es va rectificar. «No és res més que un tema urbanístic, una disputa entre veïns per un tema d'una divisió, un mur, i ens toca rebre amb una quantitat no menyspreable i sobretot en el concepte de danys morals», va dir al darrer ple municipal a petició de l'oposició que demanava una explicació al fet que s'hagi causat danys morals a un ciutadà.



Disputa entre veïns

Tot gira a l'entorn d'aquest mur que llinda entre dues propietats i dos veïns que no es posen d'acord. Un dels propietaris va interposar una denúncia fa vuit anys i ara el tribunal superior li dona la raó i, a més, els condemna a indemnitzar aquesta persona pels danys morals. Però en la sentència a la qual ha tingut accés Diari de Girona, s'acorda també la incoació d'un expedient de protecció de la legalitat urbanística perquè, malgrat els danys, es procedeixi a l'enderroc del mur de separació de la finca perquè no es pot legalitzar.

A l'alcaldessa de Roses se li imposa una multa de 750 euros, que ha estat recorreguda, per no ser prou diligents per tirar a terra l'obra que estava malament, explicava Mindan, i que posa de manifest que justament ha estat la causa dels danys morals.

L'alcaldessa explicava i lamentava al ple que «la mateixa obra per la qual se'ns jutja d'haver donat dos criteris en la nostra llicència, també diu que no es podia fer i que vagi a terra».



Intenten un acord

L'Ajuntament de Roses hauria intentat que els dos veïns enfrontats arribessin a un acord que estalviés tirar al terra el mur però el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya acaba interposant una sanció econòmica directament a l'alcaldessa Montse Mindan per no ser «prou diligents per tirar aquella obra que estava malament però que en inici havia causat danys morals».