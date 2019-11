L'Ajuntament de Figueres ha de pagar 123.700 euros més de factures pendents

L'Ajuntament de Figueres haurà de pagar 123.796 euros més en factures pendents. En un ple extraordinari convocat aquesta tarda s'han aprovat tres reconeixements extrajudicials de crèdit per fer front a aquesta despesa. La xifra se suma als 598.000 euros que l'anterior equip de govern de Jordi Masquef (PDeCAT) ja va portar a votació en el ple del passat 9 de maig.

Així, en el global del 2019 ja són 720.000 euros els que s'hauran pagat en factures sense consignació pressupostària per treballs executats en els últims cinc anys. Al ple no hi van assistir quatre regidors d'aquest grup, entre ells, Jordi Masquef, que el seu grup en va excusar l'absència per problemes d'agenda.

Dels 123.796 euros, l'import més elevat és el referent a l'àrea de comunicació, 93.681 euros. També s'hi inclouen 9.436 euros de l'àrea de joventut i 20.678 euros més de seveis generals. Són factures pendents des del 2015, però en el cas de l'àrea de comunicació fan referència als primers cinc mesos del 2019. En aquest període, es va gastar tot el pressupost previst per aquest departament, 116.000 euros, segons ha explicat Lladó, i a més cal afegir-hi els 93.681 euros addicionals. "En els primers cinc mesos de l'any es van gastar quasi el doble del pressupost de comunicació per tot el 2019, 210.000 euros", subratlla l'alcaldessa. "D'haver seguit aquet ritme, a finals d'any l'haguéssim multiplicat per cinc", alerta.

L'equip de govern ja va denunciar l'existència de més factures al calaix el passat mes de juliol, poc després de formar govern. Es tractava d'una vuitantena de factures per valor de 322.000 euros. La quantitat que aquesta tarda s'ha aprovat correspon a part d'aquest deute pendent. La resta s'ha pagat a través del pressupost de cada àrea.

L'alcaldessa ha alertat que els 720.000 que s'hauran hagut de pagar en tot el 2019 "condicionaran " el pressupost de de l'any vinent .