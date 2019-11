L'entorn de l'escola Pous i Pagès de Figueres millorarà a petició de veïns i comunitat educativa

L'accés a l'escola Pous i Pagès no compta amb uns mínims de seguretat viària. La carretera annexa al centre té una senyalització antiga i poc visible que informa de la presència d'un centre escolar; no hi ha restricció de velocitat per als vehicles; no hi ha cap element de protecció entre la vorera i la calçada; la vorera està inacabada i no té la mesura adequada perquè una propietat privada abandonada l'envaeix; i, a més, la paperera més propera es troba a uns 300 metres.

El veïnat, la majoria de mares i pares de l'alumnat del Pous i Pagès, està preocupat per com van els seus fills i filles a l'escola, denuncien manca de seguretat i que és una situació de fa molts anys. El director del centre, Sergi Casademont, no recorda cap millora a l'exterior des que ell està al càrrec, ara fa tres anys.

Cada cop es fan més estudis sobre la importància de l'entorn i dels camins segurs cap als centres educatius, com aspectes que influeixen en l'educació de l'alumnat. En aquest sentit, també ho veu Casademont: «És molt important que l'entorn estigui dignificat perquè influencia bastant amb tot el que passa dins». Un altre aspecte que recorda el professor i sembla evident és que, «si per arribar a l'escola no hi ha vorera, és més difícil que arribin segurs al centre».

Per aquests motius, enguany, aprofitant el canvi de junta de l'Associació de Veïns del barri de Sant Joan, i del govern local, ha arribat el moment de tornar a fer les reclamacions a l'Ajuntament. Des de l'entitat veïnal volen remarcar que ells sempre han fet les demandes que han considerat oportunes i que el fet que ara hi hagi un veí dins no ho canvia. «És important que hi hagi un gitano a l'Ajuntament per primera vegada després de 500 anys, tenim un suport, però estem reclamant un dret, res que no sigui nostre, com de qualsevol ciutadà», comenta Jesús Doya, membre de l'Associació de Veïns.

El regidor d'Urbanisme i Espais Públics, César Barrenechea; el d'Habitatge, Serveis Comunitaris i Foment de la Participació, Joselín Castellón, juntament amb l'AV van organitzar una trobada la setmana passada amb la direcció del centre.

Tant des de l'escola com des de l'AV, van fer un llistat amb les necessitats que tenen i, amb una visita al voltant de l'escola, van exposar-les sobre el terreny als representants polítics i municipals. També van visitar la «casa del conserge», espai arreglat que l'escola ofereix al Pla de Desenvolupament Comunitari.



Actuacions

L'Ajuntament va recollir les demandes i s'ha compromès a posar-les en marxa per condicionar l'entorn i fer-lo més segur. Per una banda, les pròximes setmanes s'executaran algunes d'elles com acabar i ampliar la vorera i treballar per establir un itinerari segur; instal·lar tanques per garantir la seguretat en el camí escolar, així com la instal·lació de bancs i papereres.

Per una altra banda, hi ha una sèrie de demandes que han de ser consensuades abans per l'equip tècnic de l'Ajuntament. En aquest cas són la d'instal·lar baranes des de la sortida de l'escola fins al barri del Culubret; fer presència de la Guàrdia Urbana per entrades i sortides de l'escola, almenys un cop per setmana (enguany no s'ha fet cap dia); millorar la senyalització a la zona; revisar la tanca de l'entrada de l'escola per evitar accidents que s'han produït; patis oberts fora de l'horari lectiu; i eliminar la part alta d'una tanca que actualment no té cap funció però que genera problemes de seguretat si els alumnes s'hi enfilen.

El centre està satisfet amb la trobada, «hi ha una sensació d'interès per millorar», opina Casademont qui, a més, agraeix la visita perquè recorda que, respecte a l'entorn i els accessos, és la primera vegada que s'ho troba.