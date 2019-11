Tècnics d'Endesa i la Guàrdia Urbana de Figueres han realitzat un nou dispositiu contra el frau elèctric al barri del Culubret de Figueres per detectar possibles connexions fraudulentes a la xarxa elèctrica.

El dispositiu policial de la Guàrdia Urbana ha comptat amb la participació de 22 efectius, els quals han realitzat un total de 144 inspeccions en diferents habitatges del barri i han detectat fins a 13 infraccions de frau elèctric que han permès aixecar vuit actes per no disposar de cap connexió elèctrica i cinc actes per haver manipulat els comptadors de la llum.



«Mantenir la pressió»

El regidor de Seguretat Ciutadana, Pere Casellas, ha destacat que «l'actuació de la Guàrdia Urbana ens permet mantenir una pressió contra el frau elèctric i garantir un correcte subministrament elèctric entre els veïns del barri».

Els recurrents talls de llum que pateixen els veïns del Culubret s'han atribuït a les connexions fraduluentes a la xarxa elèctrica. Precisament la setmana passa, Endesa va renovar el centre transformador per reduir l'impacte d'aquests talls als veïns.