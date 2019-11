La persecució d'un traficant entre la Jonquera i Agullana acaba amb 2 vehicles bolcats

Persecució d'un traficant entre la Jonquera i Agullana amb dos vehicles bolcats.

El conductor se salta un control, la Policia Nacional tomba el vehicle patrulla i el fugitiu també s'accidenta amb 27 quilos de marihuana al cotxe. Que presumptament volia portar cap a Bèlgica.

Un cop detingut, l'home de nacionalitat belga, va ser posat a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, que va ordenar el seu ingrés a la presó provisional.

Aquesta actuació va ser realitzada en el marc de la lluita contra la delinqüència itinerant.

El succés es va produir la matinada del 9 de novembre en el marc d'un dispositiu de control contra la delinqüència itinerant, quan agents de la Policia Nacional van detectar un vehicle en un control a l'N-II a la Jonquera en sentit França, que podia estar relacionat amb el narcotràfic.

Els agents van requerir al conductor que s'aturés per identificar-los a la zona de seguretat però aquest tot d'una va fer una violenta maniobra de fugida amb risc d'atropellament per un dels policies.

Tot seguit es va iniciar una persecució per tal d'interceptar el vehicle fugit que es dirigia a gran velocitat cap a França.

Al nucli urbà de El Pertús va fer un canvi brusc de sentit retornant novament sobre els seus passos en direcció cap a Espanya, provocant que el vehicle policial hagués de fer una maniobra evasiva per no xocar-hi.

Un altre vehicle policial que es trobava als voltants es va sumar a la persecució que va transcórrer per la carreta GI-500 en direcció Agullana.

Durant el seguiment i provocat per la frenada del vehicle perseguit. El cotxe policial va sortir de la carretera en evitar xocar. Fruit d'això va sortir de la via donant diverses voltes de campana quedant el cotxe cap per avall en un petit talús.

Finalment el cotxe fugat va ser interceptat als carrers d'Agullana després d'haver bolcat en impactar amb un desnivell de la calçada.

Els agents després d'excarcerar el conductor, que no presentava lesions d'importància, van localitzar en el seient de darrere dues bosses de grans dimensions que contenien 25 paquets envasats al buit. A dins hi havia 27 quilos marihuana. Per aquest motiu va ser detingut com a presumpte autor d'un delicte de tràfic de drogues i contra la seguretat del trànsit.

Malgrat l'aparatositat dels fets, els agents accidentats i el detingut no van patir lesions de gravetat. En concret, els agents després de quedar momentàniament atrapats a l'interior del vehicle van aconseguir sortir pels seus propis mitjans i avisar els serveis d'emergència. Van ser traslladats a l'hospital de Figueres per a la seva avaluació i van patir lesions lleus. Mentre que el detingut després de ser atès al CAP de la Jonquera va ser traslladat a dependències policials.

Després de ser posat a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, es va ordenar el seu ingrés a presó provisional.

L'operació policial s'emmarca en el dispositiu establert en els voltants de la frontera amb el país veí amb la finalitat de la lluita contra el crim organitzat itinerant que opera a la zona, mitjançant l'execució de punts de verificació de característiques temporals, que són aleatoris i selectius.

Les investigacions van ser dutes a terme per funcionaris de Policia Nacional de la Unitat d'Estrangeria i Documentació de la Jonquera.