Retiren un vehicle que va caure al mar al Port de la Selva

L'Ajuntament del Port de la Selva va retirar ahir un vehicle que havia caigut un dia abans al mar des del moll d'en Balleu, on estava estacionat. El vehicle va ser retirat amb una grua.

El cotxe estava aparcat a tocar del mar, al moll, i no hi havia ningú a l'interior quan es va precipitar al mar passades les dues del migdia, probablement empès per la forta tramuntana que bufava. Es va assegurar el vehicle, que va quedar mig fondejat a la badia, perquè no acabés molt al fons i ahir s'hi van col·locar cordes i amb l'ajuda d'una grua excavadora i un camió es va poder reflotar i carregar.