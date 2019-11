Simulacre d'incendi i vessament de carburant al port de l'Escala

L'embarcació del port on s'ha simulat l'incendi i vessament

L'embarcació del port on s'ha simulat l'incendi i vessament Ports de la Generalitat

Protecció Civil de la Generalitat i Ports de la Generalitat han organitzat l'exercici d'incendi d'una embarcació amb vessament de carburant al port de l'Escala. Es tractava d'una embarcació d'esbarjo que estava amarrada a un pantalà i ha patit un vessament de carburant a les aigües interiors del port.

El simulacre ha servit per valorar l'activació del Pla d'Autoprotecció (PAU) del port, amb la participació dels serveis d'emergències

L'exercici ha estat organitzat per Ports de la Generalitat i per la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat, i ha servit per posar a prova el Pla d'Autoprotecció (PAU) del port de l'Escala. Durant el simulacre s'ha posat en pràctica el sistema d'avisos del PAU, i s'ha verificat la coordinació entre els mitjans propis i els efectius d'emergència externs.

Un cop detectat l'incendi, els responsables del Club Nàutic han fet la trucada al telèfon d'emergències 112 de Catalunya i s'ha iniciat el protocol de trucades establert al Pla d'autoprotecció (PAU) al Centre de Coordinació Operativa de la Generalitat (CECAT) de Protecció Civil i els cossos d'emergència.

La marineria del Club Nàutic ha realitzat les maniobres establertes al PAU, s'han ocupat d'aïllar l'embarcació incendiada i de la instal·lació de les barreres anticontaminació a l'aigua.

Els Bombers de la Generalitat han intervingut amb un vehicle de comandament i un d'aigua. La seva intervenció ha consistit en comprovar que el personal del Club Nàutic havia posat en pràctica els procediments d'actuació previs a l'arribada dels Bombers, com són la maniobra per crear un tallafoc al voltant de la barca incendiada.

Aquest tallafoc consistia en allunyar les barques que hi havia al voltant de la nau sinistrada per tal d'establir un perímetre de seguretat i així evitar que l'incendi es propagués. Posteriorment, s'han col·locat barreres al voltant de l embarcació afectada per contenir el vessament de combustible.

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de l'Escala s'han ocupat del control d'accessos i d'establir els perímetres de seguretat que s'han considerat necessaris. Per fer-ho, s'ha desplaçat una unitat de cada cos.

Protecció Civil de la Generalitat (DGPC), a través del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya CECAT, ha fet seguiment del simulacre, i personal tècnic de Protecció Civil de la Generalitat a Girona ha estat present a l'exercici.

D'altra banda, el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil i Salvamento Marítimo s'han ocupat del control d'accessos a la bocana.