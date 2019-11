Detingut un home per robar en dos habitatges i un comerç a Figueres

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 40 anys de nacionalitat marroquina i veí de Figueres per dos robatoris amb força a l'interior de domicili i un robatori amb força a l'interior d'un establiment a la capital de l'Alt Empordà. Els fets van tenir lloc durant la nit del 28 d'octubre, el 4 i el 6 de novembre. En el cas dels dos domicilis, l'home va aprofitar que els propietaris dormien i va escalar per la façana fins arribar al balcó i després va entrar per la porta corredora. Una vegada dins va robar objectes personals com ara joies, carteres, bosses de mà, diners o ordinadors portàtils.

En el cas del comerç, el detingut va trencar el vidre de l'aparador amb un martell i es va endur més de 500 euros en metàl·lic. Els Mossos d'Esquadra van investigar el primer dels robatoris en el domicili, la nit del 28 d'octubre, en un primer pis del carrer Pujades. La matinada del 4 de novembre es va produir el robatori en un comerç de la plaça de Josep Tarradellas, on va buidar-ne la caixa registradora. Finalment, la matinada del 6 de novembre es va produir el tercer robatori en un domicili del carrer de Pere III de Figueres. Finalment, els Mossos van culminar les investigacions i el van detenir el mateix 6 de novembre. Durant la detenció, l'home portava a sobre una llanterna, una navalla, un tornavís i un joier amb joies al seu interior. Els objectes sostrets van ser retornats a la propietària i el detingut ha ingressat a la presó.