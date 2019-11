S'accidenta a Sant Pere Pescador i acaba detingut per duplicar la taxa d'alcohol permesa

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home, de 29 anys i de nacionalitat francesa, que duplicava la taxa d'alcohol permesa, després d'accidentar-se a Sant Pere Pescador.

Els fets van passar el 9 de novembre cap a les nou del matí al carrer Verge del Portalet.

Els agents van comprovar que un turisme havia topat amb dues jardineres i que el conductor del cotxe, que estava il·lès, presentava símptomes evidents d'anar begut. En fer-li la prova d'alcoholèmia, va donar un resultat positiu de 0,62mg/l d'aire expirat, més del doble del límit permès que és de 0,25 mg/l. A més, la policia va comprovar que conduïa amb el permís suspès perquè havia perdut tots els punts.

Els agents el van arrestar com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària, per conduir amb una taxa d'alcohol penalment punible i per una infracció administrativa per no tenir carnet de conduir vàlid.

El detingut, que tenia antecedents, va quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial.