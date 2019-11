La daina blanca, vista de nou als aiguamolls de l'Empordà

La curiosa daina blanca, un exemplar albí, ha estat vista i retratada de nou dins el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. L'animal va ser vist per primer cop en aquest entorn l'octubre de l'any passat per part dels agents rurals mentre feien un cens rural. Des de llavors es troba a l'espai natural. El fotògraf Joaqujim Basegaña va captar aquesta imatge. Va ser dimecres cap a la una del migdia, a l'aguait de les Gantes. Segons Basegaña, l'animal es deixa veure poc i generalment al vespre o a primera hora del matí. Per això va ser una sopresa trobar-la amb dues femelles cap al migdia.