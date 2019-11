Obres al nucli de Sant Martí d'Empúries

L'escala actua a l'emblemàtic nucli de Sant Martí d'Empúries, uns treballs que tenen prevista una durada aproximada de dos mesos. Es tracta d'una actuació amb un doble objectiu. D'una banda, resoldre els problemes de creixement de males herbes als diferents carrers i espais públics. De l'altra, resoldre les pendents a la zona de la plaça Major de manera que desaigüi millor la pluja. S'està retirant la capa superficial de sauló amb graveta que hi ha en aquests moments, per tal de substituir-la per un sauló sòlid, seguint la mateixa tècnica que s'ha aplicat recentment dins del recinte del Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries. S'aplicarà a les zones de places amb sauló, a les escales d'accés i a les juntes dels carrers pavimentats i les parets, evitant que creixin males herbes.Tot i que els treballs són molt superficials, s'està fent un seguiment arqueològic de l'actuació.També es millorarà l'enjardinament del talús que hi ha just al costat de les escales d'accés al nucli de Sant Martí.Es preveu una inversió d'uns 70.000 euros.studio et usu elaboraverunt, cuius te pa 100 principem copiae atque. debemAc si, ut cogitata praeclare eloqui possent.