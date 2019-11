TV3 roda la sèrie «Tabús» en una casa de l'Alt Empordà

Fa uns dies que han començat les gravacions de la nova sèrie de TV3, anomenada Tabús, en una casa de l'Alt Empordà.

La producció, en col·laboració amb El Terrat, s'estrenarà la temporada 2019-2020, i aquestes setmanes s'han començat a gravar els primers episodis. El programa és una adaptació d'un espai amb molt d'èxit a la televisió pública belga, de trencar tabús sobre persones de qui se suposa que no hem de riure.

Presentat per l'actor David Verdaguer, a Tabús assumirà el repte de trencar tabús sobre persones de les quals se suposa que no hem de riure i que, per altra banda, no acostumen a rebre gaire atenció als grans programes d'entreteniment, com són les persones que tenen una discapacitat física, invidents o que pateixen una malaltia terminal.

En el primer capítol, els protagonistes expliquen com se senten, si hi ha estereotips al voltant de l'obesitat, si ells creuen que es confirmen o que cal trencar-los, i parlen de com consideren que els mira i els tracta la societat. Una setmana de convivència real on es comparteixen xerrades durant els diferents àpats del dia, i hi ha moments per conversar amb cadascun dels testimonis per conèixer la seva història personal i el seu punt de vista. També s'hi fan activitats, com ballar swing i bachata.

El rodatge s'allargarà fins al gener. Dos mesos després, durant el mes de març, en David tornarà a reunir els seus hostes al teatre, amb amics, familiars i associacions relacionades amb cada tema tabú que tractem, i oferirà un monòleg d'humor sobre el que ha après durant la setmana de convivència.

Tabús és un format original belga emès a la televisió pública (Eén) i distribuït per Lineup Industries que s'ha convertit en l'estrena d'entreteniment més exitosa de la història del canal i on ha generat un impacte social molt positiu. A Bèlgica ha renovat per a una segona temporada, s'ha adaptat a Austràlia, Suïssa i el Canadà i altres territoris ja n'estan preparant la seva versió. El potencial del format també es reflecteix en el fet que està opcionat en 13 països.

Tabús ha estat nominat a un Premi Emmy Internacional en la categoria de millor "non-scripted entertainment" (programa d'entreteniment), premi que es farà públic dilluns vinent.

L'adaptació catalana de Tabús es rodarà al llarg d'aquesta tardor-hivern i constarà de nou programes que es podran veure l'any vinent.