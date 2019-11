L'antiga presó de Figueres serà l'escenari de la nova sèrie de Netflix «El inocente»

L'antiga presó de Figueres, al carrer Sant Pau, acollirà el rodatge de la nova sèrie de Netflix El inocente entre el 2 i el 5 de desembre i es busquen figurants per participar-hi. El thriller, dirigit per Oriol Paulo, està protagonitzat pels coneguts actors Mario Casas, Aura Garrido i Alexandra Jiménez, segons va confirmar la plataforma ahir en un comunicat.

Una empresa de càstings n'ha convocat un per a aquest dissabte, 23 de novembre, a l'Auditori dels Caputxins, entre les deu i les sis de la tarda, per trobar extres que participin en la gravació a Figueres. Es busquen homes i dones d'entre 16 i 65 anys.

És un treball remunerat, segons ha informat l'empresa responsable de les proves de figurants, JK Guzman. Els interessats han de dur una còpia del DNI, el número de la seguretat social i el del compte bancari en el moment de les proves de figuració.

El projecte és l'adaptació de la novel·la homònima de l'escriptor nord-americà Harlan Coben. El rodatge començarà aquest divendres, 22 de novembre, i la gravació es traslladarà a Figueres una setmana després, els dies 2, 3, 4 i 5 de desembre.

El inocente constarà de vuit capítols i està previst que s'estreni l'any vinent a Netflix. Narra la història de Mateo, interpretat per Mario Casas, que una nit de fa nou anys va intercedir en una baralla i va acabar matant un home, i es va convertir així en un assassí.

En sortir de la presó intenta refer la seva vida com a exconvicte. La seva dona, Olivia, encarnada per Aura Garrido, està embarassada i la parella és a punt d'aconseguir la casa dels seus somnis. Però reben una perturbadora trucada del mòbil d'ella que torna a destrossar per segona vegada la vida de Mateo.



Els antecedents

L'antiga presó del carrer Sant Pau ja va acollir l'any 2015 el rodatge de la pel·lícula Lone Wolves, dirigida per Sergi Güibas Arnau. Ho feia poc després del seu tancament i del trasllat dels interns al Puig de les Basses. L'espai, sense ús durant els últims quatre anys, tornarà a convertir-se en l'escenari d'un projecte cinematogràfic amb El inocente. Figueres ha captat en els darrers anys l'interès de diverses productores per convertir la capital de l'alt-empordà en el plató de projectes audiovisuals. Aquest estiu, la ciutat ja va ser escenari de la sèrie La unidad, de Movistar+, creada per Dani de la Torre i Alberto Marini. En aquest cas es tractava d'un thriller policíac basat en testimonis inèdits d'alts professionals de la lluita antiterrorista.