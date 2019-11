Millores al carrer Ample de Figueres

Al carrer no s'hi pot estacionar mentre durin els treballs.

Al carrer no s'hi pot estacionar mentre durin els treballs. Anna Font

L'Ajuntament de Figueres està executant millores al carrer Ample, l'únic inclòs en el Pla de Barris del Centre Històric que ha quedat sense reurbanitzar. Els treballs consisteixen a repintar les zones de càrrega i descàrrega així com les senyalitzacions horitzontals. L'actuació, que va començar la setmana passada, pretén millorar la mobilitat i la seguretat.

El regidor de Mobilitat, Xavier Amiel, ja havia avançat que aquesta actuació havia sorgit de la reclamació de veïns i comerços. La reurbanització del carrer Ample va quedar descartada després que l'Ajuntament en perdés la subvenció de 300.000 euros i l'empresa adjudicatària desestimés el contracte pel retard en l'inici dels treballs. L'actual equip de govern no contempla recuperar el projecte.

Així doncs, no s'actuarà en el paviment ni es transformarà el carrer en plataforma única, com la resta de vials del centre històric que s'han reformat. El carrer, a més, podria passar a ser de doble sentit. Mentre durin les actuacions de millora no s'hi pot estacionar.