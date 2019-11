Negociacions per evitar el tancament definitiu del cinema Las Vegas de Figueres

El cinema Las Vegas de Figueres no ha aixecat el teló aquest mes de novembre i, segons ha pogut saber l'ACN, l'empresa hauria acomiadat la majoria dels treballadors. Des de fa un mes, l'Ajuntament manté negociacions per aconseguir reflotar l'equipament en el qual va invertir 350.000 euros i una de les possibles solucions que hi ha sobre la taula passa per traspassar el negoci, ara en mans del director Ventura Pons.

Segons les fonts consultades, hi ha un promotor vinculat al món del cinema que estaria interessat a quedar-se'l i la previsió és que la situació es desencalli en les properes setmanes. Les instal·lacions van obrir portes el 6 d'abril de l'any passat però han hagut de tancar en diverses ocasions per fer-hi actuacions de millora i per falta de personal. Els treballadors van denunciar el mes de setembre que no cobraven i que patien retards en les nòmines des de l'abril passat.

Ventura Pons va reobrir l'històric cinema l'abril de l'any passat amb l'objectiu de projectar-hi pel·lícules en versió original i allunyades de les grans cartelleres.

En una entrevista a TV3 el mes de setembre, però, Pons va admetre que el tancament estava sobre la taula. De fet, el cineasta ja va haver de clausurar un altre dels cinemes que havia recuperat a València, també anomenat Las Vegas, per falta de públic.

Davant d'aquesta situació, fa setmanes que l'Ajuntament ha intensificat les negociacions amb l'empresa i diversos promotors de cinema per intentar desencallar la situació. Segons les fonts consultades, n'hi hauria un disposat a assumir el traspàs del negoci. A hores d'ara, s'està perfilant els detalls de l'operació i s'espera que es pugui desencallar en les properes setmanes.