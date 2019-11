Els talls al barri del Culubret persisteixen malgrat les millores d'Endesa

Els veïns del barri del Culubret han tornat a patir talls de llum en els últims dies malgrat les millores que hi va fer Endesa. Es tracta de dos talls produïts entre diumenge i dilluns per uns fusibles fosos per sobrecàrrega en la xarxa elèctrica produïda pel frau, segons han concretat fonts de la companyia.

La companyia elèctrica va renovar el centre de transformació del barri el passat 7 de novembre, tal com va publicar Diari de Girona, i el va substituir per un d'automàtic per tal reduir l'impacte dels talls. A més, també hi va instal·lar un generador d'electricitat per garantir el subministrament durant els treballs de millora, però malgrat la inversió els veïns en segueixen patint els efectes.

Des de l'Ajuntament, l'alcaldessa Agnès Lladó assegura tenir constància d'aquests talls i ja ha mantingut converses amb el Delegat de la companyia a Girona i preveu fer-ho també amb la delegada a Catalunya. Lladó reclama a la companyia explicacions de per què continuen els talls si s'hi van fer millores precisament per revertir-los.

Per la seva banda, el regidor de Seguretat i vicealcalde, Pere Casellas, ha defensat que des de l'Ajuntament i la Guàrdia Urbana «s'hi està treballant» per resoldre la problemàtica. De fet, la setmana passada es van fer de nou inspeccions contra el frau elèctric. De les 144 inspeccions realitzades es van detectrt 13 infraccions per no disposar de connexió elèctrica i manipular els comptadors de llum.