Troben un dofí mort a la platja de la Mar d'en Manassa a l'Escala

Aquest dimarts a la tarda s'ha localitzat un dofí mort a la platja de la Mar d'en Manassa, a l'Escala. Les onades van arrossegar el cadàver fins a primera línia de la platja i diversos curiosos s'hi van acostar per fer-se fotografies.

Experts se l'emporten aquest dimecres per tal d'analitzar les causes de la mort i com ha arribat fins a aquest punt. No és el primer cop que troben aquesta espècie morta a les platges de la Costa Brava.

Segons un estudi, la profunditat i el fort corrent que hi ha entre el Cap de Creus i el canó submarí de Blanes són les causes principals per les quals els dofins tenen tendència a aparèixer en aquesta zona.

Un altre motiu és la gran quantitat d'aliment que s'hi troba. Això atrau una gran varietat de cetacis, especialment els dofins molars i els ratllats.

Un terç dels dofins que moren a les costes catalanes ho fan a la Costa Brava i el 70% dels de la Costa Brava, a l'Alt Empordà. A l'Escala n'hi van trobar el 2014 i 2017.