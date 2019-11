Els Agents Rurals retiren el dofí trobat mort a l'Escala

Els Agents Rurals han retirat aquest matí el dofí trobat mort a l'Escala.



Els efectius que vetllen pel medi ambient han fet un reportatge fotogràfic de l'animal i l'estan retirant de la sorra de la platja de la Mar d'en Manassa.



Per analitzar les causes de la mort i saber com ha arribat fins aquest punt de la Costa Brava.



I és que les onades van arrossegar el cadàver ahir a la tarda fins a primera línia de la platja i diversos curiosos s'hi van acostar per fer-se fotografies. Avui també hi ha hagut gent que s'ha desplaçat a lloc per veure com retiraven l'animal.