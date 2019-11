Apunyalen una parella davant els seus fills a Empuriabrava

Els Mossos d'Esquadra busquen un home que aquest dilluns a la tarda va apunyalar una parella a Empuriabrava davant els fills, menors d'edat. Segons fonts properes al cas, la parella, originària del Kazakhstan, arribava en cotxe a casa seva, situada al Sector Port Grec. L'assaltant, que anava vestit de fosc i armat amb un ganivet, va atacar l'home quan baixava del vehicle. Li va assestar múltiples ganivetades al clatell, la galta i l'abdomen. La dona va rebre una punyalada al braç.

A dins del vehicle hi anaven els fills de tres i un any de les víctimes. Una veïna, alertada pels crits, va avisar els serveis d'emergències. La dona, atesa a l'hospital de Figueres, ja ha rebut l'alta. A l'home el van traslladar al Trueta, on el van haver d'intervenir d'urgència, i en el moment de tancar aquesta edició es trobava en estat crític.

Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per identificar i detenir l'atacant. També investiguen si coneixia prèviament les víctimes per establir quin pot haver estat el mòbil de l'atac.