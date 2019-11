Lex Ànima denuncia als Mossos atacs a gats de Riumors amb trampes i balins

Lex Ànima ha presentat aquesta setmana una denúncia davant la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Figueres pels atacs que es produeixen des de fa mesos a les colònies dels gats de carrer al municipi de Riumors, després que hagi aparegut un nou cas, amb un exemplar amb un tret de balí incrustat a la cama, que ha obligat a practicar-li una delicada intervenció. Aquest nou atac es produeix després que el passat estiu van aparèixer diversos gats amb lesions, com ara ferides i talls en diferents parts del cos, i un d'ells especialment greu, amb profundes ferides i diversos músculs partits a causa presumiblement d'una trampa per caçar animals, segons apuntava l'informe veterinari.

Malgrat que als dos exemplars més greument ferits els quedaran seqüeles, s'han pogut salvar i han estat donats en adopció per les cuidadores de les colònies del municipi, però n'hi ha una vintena més que han desaparegut sense deixar rastre i d'altres han aparegut directament morts, sense que es conegui la causa.

El passat mes d'agost Lex Ànima ja va denunciar els fets al cos d'Agents Rurals, al Servei de Protecció de la Natura (Seprona) de la Guàrdia Civil i a l'Ajuntament de Riumors, instant-los a obrir una investigació per descobrir l'autor o autors del maltractament de gats. Tres mesos més tard, però, continuen desapareixent sense deixar rastre gats de carrer, però també domèstics, segons han posat en coneixement de l'Associació veïns de Riumors. L'aparició d'un exemplar ferit per un balí de plom d'aire comprimit ha portat a Lex Ànima a presentar ara una denúncia davant dels Mossos d'Esquadra, per entendre que aquests fets poden ser constitutius d'un delicte de maltractament animal.

La gata Gamora, una gata domèstica, esterilitzada i amb xip, propietat d'una veïna de Riumors, recentment desapareguda i sense deixar rastre - Lex Ànima

En aquest sentit, Lex Ànima recorda que el Codi Penal, en el seu article 337, castiga a qui per qualsevol mitjà o procediment maltracti injustificadament, causant-li lesions que menyscabin greument la seva salut a un animal domèstic o amansat, i que aquest tipus d'accions poden ser constitutives de delicte i castigades amb penes de fins a 1 any de presó.

Els fets incompleixen també l'Article 5.a) del Decret Llei de Protecció dels Animals de Catalunya, que prohibeix expressament maltractar, agredir físicament o sotmetre als animals a qualsevol pràctica que els produeixi sofriments o danys físics o psicològics, així com l'article 48 de l'Ordenança Municipal sobre la tinença d'animals domèstics de Riumors.