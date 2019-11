Quatre ferits en l'accident que manté tallada l'N-II a Biure

Un accident de trànsit al punt quilomètric 765 de l'N-II a Biure manté la carretera tallada en els dos sentits. Hi ha quatre ferits, tres d'ells lleus, que han estat evacuats pel SEM a l'Hospital de Figueres i un quart de greu, que serà atès a l'Hospital Trueta de Girona, segons informa el Servei Català de Trànsit. Els serveis d'emergència han rebut l'avís a les 17:45 i encara hi estan treballant. Hi ha tres dotacions dels Bombers, cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra i tres ambulàncies. El xoc provoca un quilòmetre de cua.





? Tallada en els dos sentits l'N-II a Biure per #accident pic.twitter.com/OkzssAPZ0L — Trànsit (@transit) November 20, 2019