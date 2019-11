Els talls al Culubret continuen tot i les millores d'Endesa

Els veïns del barri del Culubret han tornat a patir talls de llum en els últims dies malgrat les millores que hi va fer Endesa. Es tracta de dos talls produïts entre diumenge i dilluns per uns fusibles fosos per sobrecàrrega en la xarxa elèctrica produïda pel frau, segons han concretat fonts de la companyia.

Endesa va renovar el centre de transformació del barri el passat 7 de novembre, tal com va publicar Diari de Girona, i el va substituir per un d'automàtic per tal reduir l'impacte dels talls. En tractar-se d'uns fusibles d'un quadre elèctric fosos, el nou transformador no va fer efecte.

Des de l'Ajuntament, l'alcaldessa, Agnès Lladó, assegura tenir constància d'aquests talls i ja ha mantingut converses amb la companyia. Lladó reclama explicacions de per què continuen els talls si s'hi van fer millores precisament per revertir-los.

150 projectes

D'altra banda, Lladó va fer aquestes declaracions durant la presentació ahir del Pla d'Actuació Municipa (PAM), acompanyada dels portaveus del PSC, Canviem i Guanyem. El document inclou un llistat de 150 punts, dividits en les divuit àrees que integren l'Ajuntament, que el quadripartit vol impulsar durant el mandat 2019-2023.

D'entre els projectes que el govern té intenció d'impulsar, s'hi recull la creació d'una escola municipal de música i arts escèniques, una nova escola al Turó Baix o reduir els nivells d'exclusió social «potenciant les polítiques inclusives». També es vol crear un districte jove, impulsar un nou model de Festes i Embarraca't, la regeneració del comerç o ampliar la transparència del govern.