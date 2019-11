Compromís entre Figueres i Territori per evitar noves inundacions a Vilatenim

El Departament de Territori i Sostenibilitat s'ha compromès amb l'Ajuntament de Figueres a executar obres pendents del tram desdoblat de la C-260 a Vilatenim. Entre les actuacions projectades hi ha la d'una canalització de recollida d'aigües pluvials de la carretera per ajudar a desplaçar-les cap a la riera Galligants, i no cap al riu Manol, que es va desbordar l'any passat i va causar importants desperfectes i inundacions a la zona de Vilatenim. Així ho ha detallat el regidor d'Urbanisme, Xavier Amiel, després d'haver mantingut una reunió amb representants de la conselleria en les últimes setmanes.

Amiel ho va avançar en un acte celebrat dimarts al vespre sobre Canvi climàtic i inundacions a Figueres i ahir ho va detallar en declaracions a Diari de Girona. En la xerrada debat hi van assistir veïns de Vilatenim, que van mostrar la seva preocupació davant la possibilitat de tornar a patir fortes inundacions com les de l'octubre passat, que van negar els habitatges del carrer Duana, l'estadi de futbol de Vilatenim i el supermercat Carrefour, entre d'altres, i van ocasionar nombrosos desperfectes i pèrdues.

Segons ha explicat el regidor d'Urbanisme, la nova canalització projectada serà de «dimensions considerables» i «ajudarà a desplaçar les aigües pluvials cap a la riera». Amiel assegura que l'orografia de la zona de Vilatenim registra un lleuger pendent des del riu Manol cap a la zona urbanitzada i que, per tant, l'aigua desembassa en aquesta direcció.

Aquesta nova canalització, que transcorrerà per sota la xarxa d'aigua de boca i clavegueram i que connectarà amb la riera de Figueres, no serà la solució definitiva per evitar l'acumulació d'aigua en aquesta zona però sí que ajudarà a expulsar-la amb més facilitat, segons ha explicat el regidor.

No hi ha data per a la construcció d'aquesta estructura ni ha transcendit el seu cost.



Actuacions pendents a la C-260

A més, en matèria d'actuacions pendents a la C-260 hi ha previst la col·locació d'arbrat en la mitjana que separa els carrils centrals i els laterals. Retirar els obstacles «new jersey» és «complicat», detalla Amiel, i és que la velocitat dels vehicles que hi circulen sol excedir els 50 km/h permesos en aquest tram.

També es reforçarà la passarel·la elevada que connecta els comerços d'un i altre costat de la carretera i s'habilitarà perquè hi puguin circular les bicicletes. Per garantir la seguretat es reforçarà la barana de la passera.