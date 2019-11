Detenen un dels fugitius del crim del noi trobat en un contenidor el 2013

Detingut a França un dels fugitius pel crim del jove trobat mort en un contenidor a Empuriabrava el 26 d'abril de 2013. El gener del 2016, l'Audiència de Girona va jutjar i condemnar 13 implicats en els fets per delictes d'obstrucció, tinença il·lícita d'armes i encobriment, però els suposats autors materials del crim estaven evadits de la justícia. Segons fonts properes a la investigació, el jutjat d'instrucció 6 de Figueres, que va portar la investigació, va dictar dues ordres de detenció i entrega i ara les autoritats franceses han arrestat un dels sospitosos, Jamal T.

En concret, segons les mateixes fonts, es tracta de l'home que va llogar l'immoble de Castelló d'Empúries que la investigació situa com l'escena del crim. El sospitós passarà a disposició judicial quan l'extradeixin.

Segons fonts del cas, encara queda per detenir un altre fugitiu, Malek G. La seva empremta va aparèixer en una bossa d'escombraries on hi havia el cadàver.

El cas es remunta a l'abril del 2013, quan una veïna que anava a tirar la brossa va trobar el cos d'un jove dins un contenidor situat al carrer Medes d'Empuriabrava.

El noi, de 23 anys i origen marroquí, va aparèixer degollat, li havien assestat fins a 17 ganivetades i el cos tenia signes d'haver estat torturat.

El cas va requerir una àmplia investigació policial i les detencions es van produir un any més tard dels fets. Al març del 2014, els Mossos d'Esquadra en col·laboració amb la Policia Nacional francesa van detenir 14 delinqüents vinculats a una organització criminal dedicada al tràfic de droga a escala internacional que, segons van concloure els investigadors, estava darrere la mort del jove. A alguns dels arrestats se'ls considerava membres d'un clan marsellès.

El gener del 2016, un total de 13 imputats es van asseure al banc dels acusats de l'Audiència de Girona. Les diferents defenses i el fiscal van pactar penes d'entre 8 mesos i 4 anys de presó per als sospitosos com a encobridors del crim. La pena més alta va ser per a un dels arrestats, a qui van condemnar per obstrucció a la justícia, tinença il·lícita d'armes i encobriment.

La investigació va situar l'escena del crim al garatge d'un immoble de Castelló d'Empúries on, segons recollia l'escrit d'acusació del fiscal Enrique Barata, «dues o més persones» van torturar i matar la víctima i li van provocar «patiments inhumans». El detingut aquest cap de setmana és, precisament, qui havia llogat l'habitatge on hi havia el garatge.