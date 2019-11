El figuerenc Dídac Lee ha rebut el premi al millor Business Angel del 2019

El jurat dels premis AEBAN 2019, que promou l'Asociación Española Business Angels, ha concedit el guardó al Millor Business Angel 2019 a l'empresari figuerenc Dídac Lee. La distinció reconeix el treball que realitza Dídac Lee com a inversor angelical, és a dir, aportant finançament i experiència a nous empresaris amb la finalitat d'obtenir uns guanys futurs.

A diferència dels mecenes, els business angels compten amb experiència i guien l'emprenedor per fer del negoci quelcom rentable per a ambdues parts. Empreses de gran èxit van comptar en els seus inicis amb business angels que van donar suport a idees innovadores en les seves fases inicials.

El guardonat ha escrit un text d'agraïment que ha compartit en el seu compte d'Instagram @didaclee:

"Passar d'emprenedor a inversor és com quan un futbolista es converteix en entrenador. Vaig començar a emprendre a Girona als 21 anys, era una criatura i estava una mica "aïllat" de l'ecosistema emprenedor que hi havia a Barcelona. Des de llavors i amb el pas dels anys, he anat aprenent com bonament he pogut, normalment a base de pals, errors i moments agredolços. He tingut grans mentors com Antonio Gonzalez Barros, Quim Falgueras o Victoriano, entre altres, i sempre havia volgut ser com ells algun dia, per poder aportar la seva experiència a joves emprenedors.

BStartup em va donar la meva primera oportunitat. Sempre estaré agraït a @yolandaperezsaez, @polnavarro, Concha i un llarg etc de gent fantàstica per la qual sento un immens afecte. Durant el programa he pogut treballar al costat de grans emprenedors i startups com @josepcollrodriguez / David / Laura (RedPoints), Marc (Adsmurai), Juan (Signaturit), Jaume (WSP), Matt / Jorge / Borja (HeyPlease) i un llarg etc.Amb ells em vaig adonar que podia aportar el meu granet de sorra a l'ecosistema com a Business Angel, i així ho he intentat fer durant aquests últims anys.

D'una banda em passo el dia amb fons VC de Silicon Valley / Xina / Europa a través Galdana Ventures, i d'altra banda, com a Business Angel, participo en un bon nombre de startups, a les quals dec el reconeixement que m'han atorgat. Gràcies als @guillemviladomat @carlos_pierre @ joan.bc @marcrovira @mangarriga ... fundadors d'increïbles startups com Badi, Glovo, Exoticca, Paack, Mr Jeff, Housfy, LingoKids, Ontruck, ... gràcies per permetre formar part dels vostres somnis!"

Conseller delegat d'Inspirit i directiu del Barça

Nascut el gener del 1974, Dídac Lee és el conseller delegat de l'empresa Inspirit i també és directiu del Futbol Club Barcelona. Inspirit es compon de 9 empreses tecnològiques amb un clar perfil innovador i que operen en diferents sectors (Màrqueting en línia, Seguretat, Enginyeria de Programari, Comerç electrònic): Zyncro, SPAMINA, Fhios, The Etailers, Hotelerum, Alpify, Matrix i Intercomgi Development Center en Buenos Aires, que compta amb més de 30 enginyers.

El grup té més de 400 treballadors, el 80% dels quals són enginyers, i es troben a Barcelona, Madrid, Buenos Aires, Brasil, Japó, Mèxic, França, Itàlia, Xina i Silicon Valley.

L'AEBAN, entitat promotora dels guardons, té, entre les seves funcions, aglutinar xarxes de Business Angels a l'Estat espanyol, servir d'espai d'intercanvi d'informació, experiències i projectes entre representants de xarxes de Business Angels, Administracions Públiques, institucions d'ensenyament o a altres entitats o institucions interessades en els objectius de l'associació, i també col·laborar en la promoció i en l'intercanvi de projectes d'inversió.