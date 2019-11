Quatre ferits en un xoc a l'N-II a Biure amb tres vehicles implicats

Un accident de trànsit a la carretera N-II al terme municipal de Biure va deixar quatre persones ferides, tres de lleus i una de greu. Els xoc es va produir entre tres vehicles al punt quilomètric 765 de la carretera nacional pels volts de les sis de la tarda. Els serveis d'emergència en van rebre l'avís a les 17.45 hores. Arran de l'accident, es va tallar el trànsit en els dos sentits de la marxa.

El sinistre es va produir a l'alçada de la gasolinera del Montroig, en plena recta. Segons va informar el Servei Català de Trànsit, l'accident es va produir inicialment per una col·lisió per envestida entre un camió i un turisme. El xoc posterior va ocasionar que el turisme col·lidís frontalment amb una furgoneta. L'accident va obligar a tallar la via i es van registrar cues en tots dos sentits.

Els tres ferits lleus van ser evacuats a l'hospital de Figueres, mentre que la persona afectada de gravetat va ser traslladada amb ambulància a l'hospital Josep Trueta de Girona. En l'accident hi van intervenir cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra, tres dotacions dels Bombers, que no van haver de fer tasques d'excarceració, i tres ambulàncies del SEM. Dues hores després de l'accident, l'N-II encara estava tallada.