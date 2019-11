Anul·len la visita del patruller "Vigía" de les Forces Armades al Port de Roses

El patruller "Vigía" de les Forces Armades passarà de llarg de Roses. Segons ha informat l'Ajuntament s'ha anul·lat la visita del vaixell prevista per aquest cap de setmana al port del municipi pel canvi de ruta de l'embarcació per atendre un servei d'aquest patruller destinat a la vigilància i la seguretat marítima.

Així, no atracarà al port de Roses i, per tant, se suspenen les dues jornades de portes obertes programades per aquest cap de setmana.

Des de la seva entrega a l'Armada, el «Vigía» ha passat al mar més de 2.722 dies i ha superat la xifra de 400.000 milles navegades. Ha participat en desplegaments internacionals, destacant per la seva especial rellevància la participació en la denominada «guerra del fletán» el 1995, la confiscació d'un vaixell amb carregament d'haixix el 2010 i el desplegament al Golf de guinea el 2017