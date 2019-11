Requereixen a l'exalcalde de Bàscara el patrimoni per pagar la condemna de 6,2 milions

L'Audiència de Girona ha requerit a l'exalcalde de Bàscara Lluís Lloret que detalli la relació de béns del seu patrimoni per fer front a la condemna de 6,2 milions d'euros per estafar un promotor. El requeriment forma part de la tramitació de l'execució provisional de la sentència i, segons fonts judicials, és el pas previ a l'embargament per sufragar la indemnització.

El tribunal el va condemnar el mes de juny a 3 anys i 9 mesos de presó per haver fet creure al promotor que podria edificar al polígon industrial d'Orriols quan, en realitat, no es podia. La sentència també va imposar a Lloret una multa de 2.484 euros, a banda de la indemnització al promotor. La sentència encara no és ferma perquè almenys l'exalcalde i l'ajuntament com a responsable civil subsidiari van interposar recurs.

La sentència encara està pendent de recurs i no és ferma però, segons fonts judicials, l'Audiència de Girona ha acordat executar provisionalment la condemna. Per això, el servei comú processal d'execució de Girona ha enviat un exhort a l'exalcalde de Bàscara per requerir-li que detalli la relació de béns que té per fer front a la indemnització.

En concepte de responsabilitat civil, la sentència obliga l'exalcalde a indemnitzar el promotor amb 6.260.091,05 euros (quantitat a la qual cal afegir els interessos legals).

La sentència establia que, en cas que Lloret no pogués pagar, l'Ajuntament de Bàscara seria responsable civil subsidiari. La situació va posar en alerta l'actual equip de govern, amb Narcís Saurina al capdavant, que ja va anunciar que presentarien recurs i que les arques municipals no podien assumir, en cap cas, aquest import. Fonts judicials han concretat que la defensa de Lloret també va recórrer la sentència.



Un llarg litigi

El litigi, que va començar l'any 2004, té l'origen en un certificat urbanístic. La sentència recull que aquest document el va "dictar" Lloret a la secretària municipal i recollia que el futur polígon ja tenia el pla parcial aprovat però que, com que s'estava redactant el nou Pla General del municipi, havia de passar un any abans que l'Ajuntament pogués atorgar llicències per urbanitzar les parcel·les.

El tribunal remarca que a l'hora de fer el certificat, l'exalcalde va "ocultar qüestions essencials". I és que, tot i que el que deia el document era cert, Lloret també sabia que hi havia altres impediments de "compliment gairebé impossible" que impedien tirar endavant la construcció del polígon però que, malgrat això, no els va fer constar enlloc.

L'empresari, un cop va rebre el certificat, i confiant que al cap d'un any podria tirar endavant l'operació, va començar a comprar parcel·les. D'entrada, ja va pagar més de 2,2 MEUR. Però des d'aleshores i fins al 2012, aquesta quantitat va incrementar-se fins arribar a ser de gairebé 6 MEUR. I tot plegat, sense que el polígon arribés a desenvolupar-se.

Segons la sentència, Lluís Lloret va fer servir tots aquests diners per "lucrar indegudament l'Ajuntament" i intentar tirar endavant un projecte que "l'obsessionava": convertir Bàscara en l'epicentre de l'hípica. "Volia convertir el seu poble en un lloc de referència, a poder ser internacional, dins del món del cavall; però no trobava cap promotor que se'n fes càrrec", subratllava l'Audiència. "Per això, quan va aparèixer aquest empresari disposat a invertir molts de diners al municipi, Lloret va ordir un pla per obligar-lo a finançar el seu 'somni' hípic", hi afegia el tribunal.

A l'hora de decantar-se en favor de l'empresari, l'Audiència va donar plena credibilitat a la declaració que ell mateix va fer al judici. Recordant que el promotor no va fer cap pas en fals fins a tenir el certificat i que mai, com volia fer creure Lloret, va interessar-se per construir un hipòdrom al polígon (sinó que allò que volia era instal·lar-hi la seva empresa).

Per contra, l'Audiència va considerar que la declaració de l'exalcalde al judici va ser merament "exculpatòria". I que per això, no podia donar-li cap mena de credibilitat. Sobretot, tenint en compte que el gruix dels diners que el promotor va arribar a pagar van destinar-se "a projectes municipals diferents del de la promoció del polígon".