Cues per veure un patruller de les Forces Armades a Roses

El patruller d'altura 'Vigía', de les Forces Armades, va fer parada ahir a Roses i es va omplir de visitants que desitjaven descobrir els interiors d'un vaixell que ha participat en conflictes com la «guerra de l'halibut», l'any 1995. El patruller havia anunciat la seva arribada a Roses, però dos dies abans hi va haver un canvi de plans: es va proposar un canvi de ruta per atendre un servei relacionat amb la vigilància i la seguretat marítima. Finalment, el canvi de ruta no es va produir i el patruller va arribar a Roses.