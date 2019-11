A la cavalcada de Reis de Figueres ja no desfilaran ni cavalls ni camells

A la cavalcada de Reis de Figueres ja no es podran veure més ni camells, ni cavalls ni burros, com portava succeint des de feia dècades. L'equip de govern aposta per una cavalcada sense animals i, com explica la regidora de Medi Ambient, Sònia Trilla, «per anar conscienciant a la gent». Aquesta proposta que el proper 5 de gener es farà realitat ja es va expressar durant la campanya electoral. Aquesta aposta forma part d'un projecte molt més ampli de l'Ajuntament de Figueres per convertir la ciutat en Pet Friendly.

L'anunci ha estat molt ben rebut per algunes entitats que es dediquen a la defensa activa dels animals, com és el cas d'El Sendero de Lugh que l'any passat va fer una campanya per acabar amb la presència dels animals en aquesta mateixa cavalcada.