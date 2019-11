Un dels edils d'ERC de la Jonquera s'acull al dret a no declarar

Un dels regidors d'ERC de la Jonquera, Jaume Ricart, citats aquesta setmana per la Guàrdia Civil pel tall de l'AP-7 del 18 i 19 d'octubre, es va acollir al seu dret a no declarar. Segons va explicar el seu advocat, Joan Ferrer, no van tenir accés a l'atestat, però la Guàrdia Civil l'investiga per un delicte de desordres públics. Ferrer també va subratllar que cap policia va identificar el regidor al tall.

Davant la comandància de la Guàrdia Civil a Girona s'hi van concentrar una cinquantena de persones i càrrecs electes d'Esquerra Republicana i de Junts, entre ells edils de la Jonquera i l'alcaldessa del municipi, Sònia Martínez, per donar suport a Ricart abans de prestar declaració.

Mitja hora després d'entrar a l'edifici de la benemèrita, cap a dos quarts d'onze del matí , ell mateix detallava que no havia pogut conèixer el contingut de l'atestat i que per això havia optat per no donar la seva versió dels fets a la Guàrdia Civil.

Una altra regidora d'ERC al consistori, Marta Collell -present ahir en la concentració de suport-, està citada a declarar aquest dijous. Ferrer va apuntar que «sembla ser que és pel mateix tall», però que encara no tenen més informació.

La Guàrdia Civil hauria situat Ricart i Collell al tall de la Jonquera a través de «reconeixements fotogràfics fets a les xarxes socials», va especificar el seu advocat. De fet, Ferrer va indicar que no els consta que cap agent identifiqués ningú durant l'acció de protesta a l'autopista. Ara, Ricart esperarà que «la policia enviï l'atestat als Jutjats de Figueres» perquè «si el jutge ho considera procedent» el citi a declarar, aquesta vegada en seu judicial.