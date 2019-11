Figueres celebra els 600 anys de l'arribada del poble gitano a Catalunya. Després de l'acte inaugural a l'Ajuntament amb la hissada de la bandera del poble gitano fa una estona s'aniran succeïnt al llarg de tot el dia de diverses activitats.



Figueres es creu que va ser el primer poble on van arribar.





Avui 26 de novembre, Figueres celebra els 600 anys de l'arribada del poble gitano a Catalunya.



Des de les 10 del matí, trobareu xerrades i tallers, exposicions que ens aproparan a la cultura d'aquest poble. pic.twitter.com/7pV8RJxOLx — Ajuntament de Figueres (@ajfigueres) November 26, 2019

"600 Anys del Poble Gitano a Catalunya" és una exposició que es pot veure a la Biblioteca Pública Fages de Climent.També hi ha activitats vinculades a les escoles com un taller de rumba catalana o contes gitanos.A dos quarts de set de la tarda hi haurà a plaça Catalunya una activitat cultural del poble gitano per acabar a les vuit amb la cloenda dels actes.Figueres té actualment una important comunitat gitana, una part de la qual es concentra al secto oest de la ciutat.