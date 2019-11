Un incendi en una granja de Sant Climent afecta pollets i material per criar-los

Un incendi diumenge al vespre en una granja de Sant Climent Sescebes va afectar alguns pollets que van morir atrapats pel foc i part del material més proper per alimentar els animals. El foc es va apagar ràpidament i es va evitar que s'estengués per la nau gràcies a la primera intervenció per part de les persones que treballen a la granja.

Els Bombers van rebre l'avís quan passaven dos minuts de les deu de la nit de l'incendi en una granja situada al quilòmetre 10 de la carretera Gi-602 direcció Espolla. Fins a la granja hi van arribar tres dotacions. El foc es va iniciar en una nau d'uns cinc-cents metres quadrats. Els treballadors van poder aturar a temps el foc i van evitar que s'estengués. Va cremar la palla i serradures del jaç dels animals, diverses bevedores i menjadores i alguns dels pollets. El personal va aconseguir separar la majoria dels pollets per evitar una mortaldat major. Bombers no tenia comptabilitzats ahir el nombre d'animals morts. A les 22.47 el foc estava apagat, va informar Bombers, sense que hagués afectat cap altra part de la nau.