L'Ajuntament de Roses demana que s'arxivi la querella d'un promotor contra Mindan

L'Ajuntament de Roses ha demanat al jutjat d'instrucció 4 de Figueres que arxivi la querella per prevaricació presentada pel promotor d'Immogestió, Xavier Sala, contra un decret d'alcaldia que ordenava el cessament de l'activitat d'uns apartaments turístics al municipi. La querella implica l'alcaldessa de Roses, Montse Mindan, l'exalcalde i l'aleshores regidor d'Urbanisme Carles Pàramo i tres tècnics municipals. Mindan ja va declarar el passat 5 de novembre per aquesta causa, tal com va publicar Diari de Girona.

L'Ajuntament va ordenar via decret d'alcaldia el desembre de 2017 el cessament de l'activitat dels allotjaments turístics Agi Rescator, gestionats pel grup demandant, però dos mesos després, el febrer de 2018, el consistori va haver de revocar el decret.

El promotor ha portat el cas als jutjats i l'Ajuntament en demana el sobreseïment. S'empara en el dictamen emès per la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial de 200.000 euros presentada pel demandant pels danys i perjudicis derivats d'aquest decret. En la resolució, la Comissió conclou que l'empresa no ha acreditat ni provat cap dany i que tampoc existeix «cap nexe causal» entre l'actuació del consistori i el «resultat lesiu» denunciat.



L'inici de la disputa

Els fets es remunten al mes de gener de 2014, moment en què el promotor immobiliari va demanar a l'Ajuntament de Roses el canvi de titularitat d'una activitat d'establiment turístic. L'Ajuntament va denegar la sol·licitud argumentant que la llicència que tenia l'establiment, que en aquell moment era d'aparthotel i discoteca, no es corresponia a l'activitat d'allotjament turístic que es volia desenvolupar. Per això el consistori va requerir a l'empresa la «legalització» de l'establiment per poder fer l'activitat d'acord amb la normativa.

En la resolució, la Comissió Jurídica assenyala que en el moment en què l'alcaldia va aprovar el cessament de l'activitat, el desembre de 2017, el demandant no havia legalitzat l'allotjament turístic. Però, a més, també concreta «reiterades dilacions». El promotor hauria trigat fins a set mesos a presentar el Projecte de seguretat contra incendis «tot i l'advertiment d'un possible cessament de l'activitat informat pel consistori el juny de 2016», i set mesos més en la presentació d'un annex necessari al projecte després del primer informe desfavorable de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments. «Durant tot aquest període, l'empresa reclamant va tenir l'activitat en funcionament, conclou el dictamen.

La Comissió exposa que durant aquests tres anys l'empresa va ser requerida en diverses ocasions sobre la necessitat de complementar la documentació i d'executar les mesures indicades per obtenir la llicència. Per tot plegat, conclou que amb el decret l'Ajuntament va adoptar una «mesura cautelar congruent», ja que en aquell moment les instal·lacions «no complien la normativa».