L'hospital de Figueres registra 31 donacions de còrnies en l'últim mig any

L'hospital de Figueres ha registrat 31 donacions de còrnies en els darrers sis mesos, des que la Fundació Salut Empordà (FSE), el Banc de Sang i Teixits i l'hospital Clínic de Barcelona van signar un conveni per poder facilitar la donació de còrnies en cas de defunció a l'hospital de Figueres i al Centre Sociosanitari Bernat Jaume. En aquest període de temps s'han registrat 31 donacions, la qual cosa significa que 62 persones han pogut beneficiar-se d'un trasplantament, segons ha informat la Fundació.

Aquesta xifra és molt superior a la que inicialment havia previst FSE, asseguren en un comunicat, cosa que significa, al seu parer, que la població cada vegada està més conscienciada de la necessitat de les donacions. «Ser donant d'òrgans, en vida o després de la mort per decisió de la família, significa donar vida o millorar-ne la qualitat en altres persones. I és un dels gestos més generosos i altruistes que pot fer un ésser humà», subratlla la Fundació.

Les encarregades de gestionar tot aquest procés són 15 infermeres i infermers dels dos centres, que han rebut formació específica de l'Organització Catalana de Trasplantaments. Aquests professionals són els que detecten els possibles donants, realitzen les entrevistes als familiars i efectuen les extraccions.



Convertir-se en donant

Tothom pot ser donant, dels 2 als 85 anys. Quan una persona es planteja aquesta possibilitat, ho ha de comunicar a la família i als amics més propers. Les condicions clíniques en el moment de la defunció determinaran si els teixits són vàlids per al trasplantament. Tenir deficiències a la vista com miopia, estigmatisme o haver estat operat de cataractes no és excloent.