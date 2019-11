Llibertat provisional per al detingut per la mort d'un home a l'Escala

El jutjat d'instrucció 5 de Figueres ha decretat llibertat provisional per al detingut per la mort d'un home després d'una discussió en un bar de l'Escala. El jutge, però, ha fixat com a mesura cautelar l'obligació de comparèixer cada quinze dies al jutjat. La causa està oberta per un delicte d'homicidi imprudent. Els Mossos el van detenir dissabte com a sospitós de la mort de l'home de 50 anys.

Els fets es remunten al dijous al vespre. Segons fonts de la investigació, el telèfon d'emergències 112 va rebre l'avís cap a dos quarts de vuit que un home estava inconscient estès a terra en un local de l'avinguda Girona. La víctima va rebre atenció mèdica i el van traslladar al Trueta, on va ingressar de matinada però va morir poca estona després.

Els Mossos van obrir una investigació per aclarir les causes de la mort. Segons fonts properes a la investigació, al local es va originar una disputa en la qual s'haurien vist involucrats el detingut i la víctima, un home de 50 anys, que va rebre una empenta, va caure a terra i es va colpejar el cap. La policia va identificar el sospitós de propinar l'empenta i el va detenir dissabte al matí al mateix municipi.