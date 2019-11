La cavalcada de Reis de Figueres serà lliure d'animals

La cavalcada de Reis de Figueres ja no tindrà animals. Ni dromedaris ni cavalls desfilaran en el seguici de Ses Majestats els Reis d'Orient del proper 5 de gener. Es tanca així una polèmica iniciada l'any passat amb una recollida de firmes que demanava precisament que no s'hi utilitzessin animals.

La regidora de Medi Ambient, Sònia Trilla (PSC), ha confirmat en declaracions a Diari de Girona la decisió presa per l'equip de govern. «Els animals s'han de veure en el seu hàbitat», defensa, i subratlla que a Figueres no hi tenen cabuda ni els espectacles ni les fires en què hi hagi animals.

Trilla recorda que els socialistes duïen aquest punt en el programa electoral i que la mesura s'encamina a convertir Figueres en ciutat Animal Friendly per «anar més enllà» de la defensa dels drets dels animals, no només els de companyia.

Per la seva banda, la regidora de Festes, Ester Marcos (ERC), diu que els cavalls, camells i ases que s'han utilitzat en els recorreguts d'altres edicions eren «perfectament prescindibles», en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies. Considera que només calia posar-hi «una mica més d'imaginació» per aconsegur un espectacle amb «el mateix efecte visual» i «la mateixa durada». I remarca: «Crec que ningú els trobarà a faltar».

Marcos no ha volgut revelar com serà la cavalcada d'enguany, però ha dit que l'estan ultimant i que estudien la possibilitat d'incorporar-hi noves comparses. També es mantindrà la mesura introduïda l'any passat de comptar amb un rei negre sense pintar.

El debat sobre l'ús d'animals a la cavalcada de Reis es va posar el desembre passat sobre la taula, després que una entitat animalista impulsés una recollida de firmes per acabar amb aquesta pràctica.



Els precedents

L'anterior govern del PDeCAT va deixar per a aquest any la decisió de prescindir o no dels animals, però aleshores es van comprometre a estudiar la proposta de la campanya ciutadana que en reclamava la substitució per «alternatives ètiques». En el seu moment, el regidor de Cultura Popular, Quim Felip, destacava que en els darrers anys s'havia reduït progressivament la presència d'animals en aquests espectacles.

Figueres passa a formar part del grup de ciutats, com Roses, que celebraran l'arribada dels Reis d'Orient sense animals sobre l'asfalt.