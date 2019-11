Projectaran un «mapping» durant l'encesa de llums de Nadal de Figueres

L'encesa de llums de Nadal d'aquest any a Figueres fa un canvi substancial respecte als altres anys. L'acte, que té lloc aquest divendres a les 8 del vespre, es trasllada des de la Rambla fins la plaça de l'antic escorxador on, per primer cop, es projectarà un mapping a la façana de l'edifici. En aquest mapping hi haurà referències a l'enginyer Narcís Monturiol i al seu invent fabulós, l'Ictineo. L'Ajuntament ha penjat un video promocional de l'acte a les xarxes socials amb la voluntat d'animar a la participació.