Veïns del carrer de la Jonquera senten «indignació» per l'estat actual de la via

Els veïns i les veïnes que porten tota la vida vivint al carrer de la Jonquera de Figueres senten tristesa i indignació en veure com es perd «l'essència» d'aquesta via històrica de la ciutat, que ha quedat a mig fer després d'una reforma iniciada per l'Ajuntament i que està inacabada. «Ja no és el d'abans», expliquen indignats.

Les persones que viuen entre el restaurant Espanya i la plaça Isabel II del carrer Jonquera han fet públic un manifest adreçat a l'alcaldessa Agnès Lladó i als regidors de Figueres. En el text, comencen llançant un parell de preguntes a l'aire. Alguna és de caràcter nostàlgic. «Per què no han deixat les llambordes?». En altres, ironitzen sobre la forma dels nous punts de llum. «Per què ens han tret els nostres típics fanals i han posat assecadors de cabell?».

Els signants expliquen que al carrer inacabat li falta llum; que les rajoles que s'han col·locat són poroses i s'embruten molt fàcilment; i que el paviment no està anivellat. A més, apunten que l'amplada de la via és insuficient pel pas de vehicles de grans dimensions, i que els cotxes circulen massa a prop dels vianants.

A tots aquests problemes se li'n suma un més relacionat amb la velocitat a la qual circulen els cotxes que baixen pel carrer Canigó. «Sabem que no es poden posar més pilones, però sí que podrien posar esquenes d'ase per disminuir la velocitat», proposen a l'escrit.



Contenidors que vessen

Les deixalles també suposen un problema per als residents de la zona. Per una banda, expliquen que no hi ha prou escombraries al carrer. Per altra banda, respecte als contenidors de la plaça Isabel II, diuen que «sovint llueixen un aspecte deplorable que no afavoreix a la bona imatge de la ciutat». A la zona hi ha molts restaurants que hi aboquen cada dia les deixalles, i és habitual veure'ls desbordats. Aquesta situació, segons els locals, evidencia la falta de manteniment i deixadesa a la qual està abocada aquesta via.

El manifest el firmen la senyora Sala, la Núria Tasis, Pilar Juanola (jogueteria Monfort), Joan Miquel, Catalina Machado i Núria Puertas, entre altres veïns, comerciants i restauradors, units pel desencant que els provoca veure un dels carrers principals de la ciutat degradats d'aquesta manera. L'escrit es clou amb una crida a l'acció al consistori: «Dins dels despatxos no es veu res. Si us plau, passegin-se pels carrers i escoltin la veu del poble».



La reforma, a mig fer

L'Ajuntament de Figueres va iniciar aquesta reforma, inclosa en el Pla d'Intervenció Integral del Centre Històric, per pacificar la zona i convertir-la en una plataforma única on els vianants tinguessin preferència. A més, la reforma de 545.000 euros incloïa mobiliari urbà, enllumenat i els serveis urbans. Gairebé dos anys després de l'anunci d'aquesta adequació, les obres, que s'havien d'haver acabat a l'octubre, encara no han finalitzat. L'Ajuntament, per la seva banda, ha denunciat l'empresa Excavacions Ampurdan 2000 SL, encarregada de les obres, per aquesta substancial demora.