El Consell vol comprar un edifici per ampliar la seu quan en té un en desús Figueres

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà ha aprovat el pressupost per al 2020, que inclou una partida d'1.150.000 i una de 400.000 euros per a la compra i adequació d'un edifici que ha de permetre ampliar les instal·lacions actuals. Té part d'un edifici, la Casa Nouvilas, comprada amb l'Ajuntament de Figueres fa anys però, de moment, allà no s'hi preveu fer res. El pressupost aprovat ascendeix a 38.262.168,45 euros, un 6,04% més que l'any passat. El capítol d'inversions és d'uns vuit milions d'euros.

La compra del nou edifici pretén servir per resoldre la manca d'espai i reagrupar alguns serveis que ara estan repartits en diferents oficines.

La presidenta del Consell Comarcal, Sònia Martínez, ha explicat que s'estan estudiant diferents ofertes. No ha concretat de quins edificis es tracta però sí que admet que haurien de ser immobles al costat o propers a l'actual seu del Consell Comarcal al carrer Nou.

Fa uns anys es va comprar juntament amb l'Ajuntament de Figueres la Casa Nouvilas per 3,5 milions al mateix carrer. Inicialment s'hi preveien situar els Serveis Socials. La crisi econòmica del moment i l'elevat cost de la rehabilitació van aparcar la proposta. No es preveu de moment fer-hi res, diu la presidenta del Consell Comarcal. Martínez ha explicat que la major part la té l'Ajuntament, que és qui hauria de decidir quin ús se li dona. S'ha optat per la compra d'un nou edifici.

És una de les inversions per al 2020. La segona més important és l'execució de la segona i tercera fase del Centre de Tractament de Residus, amb una inversió que supera els 1,3 milions.

Respecte al pressupost constata que proposa «nous reptes a cadascuna de les àrees amb l'objectiu fonamental de donar servei als alt-empordanesos i als seus ajuntaments».

L'increment respecte a l'any anterior es deu a la inversió per a la gestió del Centre de Tractament i a la inclusió de diferents llocs de treball, amb caràcter temporal, per poder donar resposta i cobertura a diferents projectes que desenvoluparan les diferents àrees, ha informat el Consell Comarcal.

Serveis Socials preveu un increment de la partida de personal, per exemple, motivada pel desenvolupament de serveis vinculats a la intervenció comunitària als municipis. També per al desplegament dels serveis socioeducatius davant de situacions de risc de la infància i l'adolescència.

A l'àrea de Cultura es tirarà endavant el projecte per la valorització del patrimoni cultural de la pedra seca a la Garriga d'Empordà.

El pressupost es va aprovar dimarts a la tarda amb els vots favorables de Junts, PSC i Ciutadans (21 vots) i l'abstenció d'ERC (11 vots).