L'Ajuntament de Figueres tomba la compra del pis on va viure Dalí de jove

L'Ajuntament de Figueres va aprovar donar de baixa dues partides del pressupost del 2019 d'un total de 250.000 euros destinades a la compra del pis on va viure Salvador Dalí durant la seva adolescència. Allà hi va pintar algunes de les seves primeres obres. L'equip de govern (ERC, PSC, Canviem i Guanyem) va defensar la modificació de crèdit que ahir es va votar en el ple extraordinari en considerar que l'adquisició de l'habitatge no és és prioritària. El vicealcalde, Pere Casellas, i el portaveu de Junts, Jordi Masquef, es van enganxar precisament en discrepar en aquest punt.

Casellas va defensar que primer cal acabar les obres de la casa natal de Salvador Dalí. La compra de l'immoble era un projecte de l'anterior govern del PDeCAT per tal de vincular-ho amb la casa que ja s'està rehabilitant. El vicealcalde va recordar que els dos habitatges no comuniquen i que la prioritat «és la ciutat». «Què en farem de comprar un pis per al qual no tindrem ni projecte de museïtzació?», preguntava retòricament el vicealcalde.



L'enganxada

Però des de Junts, el regidor Jordi Masquef lamentava la decisió i replicava al vicealcalde que el projecte havia sigut pactat en els anteriors pressupostos, aprovats amb el suport del PSC. «Era una oportunitat per convertir aquella zona en un pol d'atracció política».

«La ciutat té altres prioritats que vostè pot veure si surt al carrer», li etzivava Casellas. «Aquest govern és responsable i no farem coses de cara a la galeria mentre vostès ens han deixat aquesta ciutat», replicava el vicealcalde.

Masquef, però, defensava el seu «model de ciutat». «És un canvi d'impressions, vostè invertiria en una cosa i jo en una altra», afegia.

Però Casellas insistia que per a ell el pis «no té cap interès». «L'únic interès que hi veig és ser hereu del 3%», deia Casellas, mentre Masquef li responia: «Veig que és tan imaginatiu i irònic com sempre».



Altres projectes frenats

La modificació de crèdit també afecta el projecte del carrer Avinyonet (50.000 ?) i l'arranjament de la plaça del Turó Baix (30.000 ?). Els diners obtinguts de les baixes es destinaran a partides de senyalització vial (48.000 ?) i a la compra d'un projector per al teatre El Jardí. A més, també se'n beneficien el pla d'asfaltatge de voreres, el projecte Bicitranscat Poctefa, el sistema d'informació territorial i l'adquisició de vehicles.