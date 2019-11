Sota el paraigua del progressisme, concepte el qual ningú sabria definir amb exactitud perquè no hi ha qui sàpiga què és, s'ha configurat una altra entelèquia, la progressia, que ve a ser com un calaix de sastre on tots els qui s'autoanomenen progressistes emmagatzemen les seves més virolades idees. I com que estan de moda el progressisme, els progressistes i la progressia com a fonament argumental i raó última de moltes excentricitats, perquè volen equiparar els seus acudits gairebé a axiomes filosòfics en defensa d'unes suposades idees avançades (caldria preguntar-se avançades a què, en direcció cap a on), no ens ha d'estranyar que, intentant emplenar el buit del qual tantes vegades van plens, els nostres ajuntaments pugin al carro i facin bandera de qualsevol incoherència: diuen que és «de progrés» o «sostenible» i aquí a callar que l'ecologia i el progressisme, entre altres temes, s'han convertit en una nova religió amb els corresponents censors i quasi inquisidors. A Figueres, ja l'anterior consistori va prohibir els espectacles de circ amb animals, excepte els de dues potes i sense plomes, per evitar el seu maltractament, però ningú va intentar impedir els números amb nens moltes vegades exposats a riscos d'accidents greus; deuen ser coses de la progressia! El nou ajuntament també es va voler fer el progre i així va aprovar el passat estiu que en les piscines municipals els éssers humans de sexe femení, perquè no patissin discriminació amb els homes que sí podien fer-ho, poguessin exhibir lliurement els seus mugrons. Deuen ser coses de la progressia, i al que no li agradi no sé si el cataloguen de poc mascle o de poc progre, que no sé què és pitjor. Ara, amb un nou rampell de progressia quadripartita, l'Ajuntament de Figueres es declara, segons la crònica de la nostra companya Anna Font, i amb paraules de la regidora de Medi Ambient, ciutat Animal Friendly «per anar més enllà en la defensa dels drets dels animals» perquè cal suposar que, per al nostre Ajuntament, els de les persones estan reeixits. Així que, segons la seva companya responsable de Festes i Festejos, en la desfilada de Reis (aviat la veurem republicana?) no es podran veure cavalls, ni camells ni ases. De la incompareixença dels dos primers no em caben dubtes, però de l'absència dels tercers no n'estic tan segur.